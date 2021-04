Transfrontalier : Jean-Claude Moretti du CODEV de Metz Métropole

Quel rôle pour Metz dans la relation fronco-luxembourgeoise ? Quelles perspectives? Quelle stratégie? Le CODEV a réalisé une étude en se plaçant au niveau du citoyen, et affiche quelques certitudes : la métropole mosellane ne se vit pas assez comme transfrontalière. "Le phénomène transfrontalier", qui conserne aujourd'hui plus de 9000 habitants de la métropole est exponentiel. Peut-il se retourner contre Metz? Jean-Claude Moretti répond aux questions de Roger Cayzelle et Cédric Rouillon.