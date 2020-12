Un nouveau directeur de cabinet pour le préfet du Puy-de-Dôme

Du nouveau dans l’administration prefectorale du Puy-de-Dôme. Romain Ragot est, depuis lundi 7 décembre, le nouveau sous-préfet et directeur de cabinet du préfet du Puy de Dome. Il remplace en poste Christophe Carol, nommé lui dans le Loiret en cette fin d’année 2020.

La crise sanitaire et la sécurité parmi les priorités

Titulaire notamment d'une licence en droit international, d'un master en droit public et politiques publiques, Romain Ragot, originaire de Chartres, est également passé plus récemment par l’ENA (promotion Hannah Arendt). Après plusieurs missions effectuées pour la plupart sur le terrain diplomatique, il s’agit là de sa première nomination au sein d’un corps prefectoral. Parmi ses premiers dossiers en Auvergne, la crise sanitaire et l’organisation de la campagne de vaccination figureront bien entendu au premier chef. Un sujet qui l’a d’ailleurs mobilisé récemment, puisque Romain Ragot était cet automne affecté en soutien à la direction du centre de crise interministériel Covid.