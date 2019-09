Xavier BOUVET, candidat aux élections municipales de Metz

Xavier Bouvet, vous avez suivi votre scolarité à l’école militaire d’Autun et vous reconnaissez que ces années où vous avez porté l’uniforme de 7 à 18 ans ont forgé votre caractère. Il semblerait que vous teniez de là votre attachement à des mots (mais pas seulement des mots) comme collectif, solidarité ou encore cohésion.

Vous intégrez ensuite le Lycée du Parc à Lyon pour une classe préparatoire hypokhâgne et khâgne qui vous mènera à Sciences Po Paris, non sans effectuer un détour par l’Université de Leipzig.

Vous avez travaillé dans la communication et l’analyse d’opinions et, dans ce cadre, vous avez été amené à publier une analyse sur l’évolution électorale de Metz. Celle-ci attire l’attention de Dominique GROS dont vous devenez proche au point de rejoindre son cabinet en 2013 et d’y exercer la fonction de Conseiller Politique. En 2017, nouveau départ, cette fois vous devenez Directeur Général de « Inspire Metz », l'agence d'attractivité de la Métropole de Metz.

Votre parcours politique tient en peu de lignes : un engagement au centre, plus précisément à l’UDF lors de vos années à Sciences Po, une adhésion au Parti Socialiste de 2010 à 2013. Après 2013, vous vous êtes abstenu de tout engagement militant sans vous départir, je vous cite, « de votre engagement de pensée et de convictions » en travaillant aux côtés du maire de Metz.