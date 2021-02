Yves Wendling, consul du Luxembourg pour le Grand Est

Élu pour un mandat de cinq ans qui se renouvelle automatiquement, il a pour mission de défendre les intérêts du Luxembourg et des Luxembourgeois sur notre territoire, de les aider dans les démarches administratives et de les renseigner. Dans cette émission, Yves Wendling nous éclaire sur les enjeux transfrontaliers, sur la vie politique luxembourgeoise, sur les projets et les affaires qu'on associé au Grand-Duché. Il répond aux questions de Roger Cayzelle, Joscelyn Lapart et Arlette Pergent.