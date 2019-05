Pollution de la Boulogne : "nous devons en tirer toutes les conséquences pour l'avenir"

Depuis le 6 mai dernier, pêcheurs et élus ne cachent pas leur colère. Une pollution a dévasté plusieurs kilomètres de la Boulogne, des Lucs-sur-Boulogne à Saint-Philbert-de-Bouaine en passant par Rocheservière. Des milliers de poissons morts, ramassés notamment par les services de la mairie de Rocheservière, Un gâchis écologique sans doute dû à des déversements, volontaires ou non, de lisier, mais surtout à beaucoup d’inertie, et d’absence de réactions immédiates de la police de l’eau et des services de l’Etat. En l’absence d’interlocuteurs, avec une enquête opaque, les maires ruraux comme Bernard Dabreteau, le maire de Rocheservière, se sentent démunis. Aujourd'hui, il porte plainte.