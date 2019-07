Pompiers en grève : le Syndicat SUD-SDIS se démarque

"On réclame des effectifs depuis de nombreuses années, depuis 2009 nos effectifs sont en baisse dans le Rhône", souligne Didier Dupir. Le plan de recrutement n'est pas suffisant pour faire face à la hausse des interventions des pompiers. Ces derniers demandent également la revalorisation de la prime de feu, qui compte notamment dans le calcul de la retraite, à hauteur de 28%.

"Un malaise généralisé"

"Nous sommes dans l'empathie et l'assistance aux personnes", rassure Didier Dupir. Cependant, l'activité des pompiers est en pleine mutation : ils sont souvent sollicités pour des interventions qui ne sont pas de leur ressort. De plus, les agressions augmentent. Un dispositif opérationnel permet à présent de prendre soin des pompiers, et la coopération avec la police est renforcée.

La majorité des syndicats de pompiers lance une grève jusqu'au 31 août, ce que ne suit pas le syndicat SUD. "C'est incompatible avec l'activité estivale. Nous conservons simplement le 21 août... la Saint-Christophe. Nous préférons conserver une journée qu'embêter tout le monde pendant deux mois".

Le syndicat SUD-SDIS travaille également sur les discriminations subies par des femmes pompiers. "On s'aperçoit que dans certains départements l'équité n'est pas respectée. Il y a des cas de harcèlement. Ce sont des agents du SDIS, et nous sommes intransigeants sur le respect de la condition humaine, notamment pour les femmes qui sont une minorité dans notre corporation".

Espèrent-ils être entendus ? "Je pense que le ministère a pris le dossier en compte".