Pompiers : les raisons de la colère

C’est un feu qui reste latent depuis plusieurs mois mais qui pourrait bien faire davantage d’étincelles.



Des professionnels remplacés par des volontaires

Le manque de sapeurs pompiers professionnels est la principale inquiétude. Ces fonctionnaires territoriaux sont en effet moins nombreux alors même que le nombre d’interventions est en hausse. En Drôme, en cinq ans, les principaux centres ont chacun perdu quatre postes.

Une baisse du nombre de sapeurs-pompiers professionnels compensée dans certains centres par le volontariat. En 2016, selon Frédéric Greffe, représentant SUD SDIS, 8 000 gardes de 12 heures avaient été effectuées par des volontaires, le nombre pourrait atteindre les 10 000 cette année. Mais le représentant syndical précise « On n’est pas contre le volontariat, loin de là. Simplement, il y a aujourd’hui une déviance des services départementaux qui remplacent des sapeurs-pompiers professionnels par des volontaires, pour des questions financières ».



"La violence s’est déplacée chez Monsieur et Madame tout le monde"

Parmi les autres points dénoncés : l’augmentation du nombre d’agressions. Frédéric Greffe explique « il y a quelques années, on était surtout sur des violences urbaines, aujourd’hui la violence s’est déplacée chez Monsieur et Madame tout le monde ».

Le syndicat Sud demande notamment le port de caméras mobiles ainsi qu’une meilleure formation des agents.Des demandes alors que les pompiers commémorent demain, 4 septembre, l’engagement de Geoffroy Henry, sapeur-pompier tué en intervention en région parisienne il y a un an.



Le syndicat Sud a déposé ce mardi un préavis de grève pour la journée du 10 septembre en Drôme.

A noter que d’autres syndicats de pompiers avaient eux déposé un préavis de grève qui court jusqu’au 31 octobre 2019.