Depuis deux ans, la commune de Pontlevoy travaille sur un projet d'ouverture d'une station-service gérée par la municipalité. Cela fait plus d'une dizaine d'années que Pontlevoy n'a plus ce service sur son territoire. Le projet devrait aboutir l'année prochaine. Julie Rolland en parle avec Christian Guesnard, maire adjoint de Pontlevoy en charge de l'urbanisme et des travaux.