Le déconfiement est arrivé et il ne faut pas baisser la garde et maintenir les gestes barrières nécessaires pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Pour le Docteur Lagnier, médecin généraliste, il est impératif de maintenir des distances sociales de plus d'un mêtre même avec les proches que vous pourriez retrouver dans les prochains jours.

Il est également important de sortir avec un masque, et de suivre ses conseils pour l'utiliser du mieux possible.