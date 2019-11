Portes Ouvertes RCF LYON

Animateur sur RCF depuis 2007, Renaud commence par présenter une chronique télé et le magazine "D’une semaine à l’autre". Puis il anime L’Echappée Belle durant 4 saisons. Aujourd’hui, il permet à ses collègues de prendre du repos, en étant leur joker. Comme tout joker qui se respecte, il aime les couleurs, le rire et les chansons.

Marie Leynaud

Diplômée de l’école de journalisme ISCPA Lyon en 2013, elle assure depuis un an les remplacements au journal local de RCF Lyon, et travaille également pour la chaîne TLM. Attachée à la vie provinciale et particulièrement aux « Lyonnaiseries », son métier lui permet d’être toujours plus proche de celles et ceux qui font vivre le patrimoine.