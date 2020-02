Pose de la première pierre de la Grande Mosquée de Metz

Autour des représentants de la municipalité, de l'Etat et des différents cultes, l'union des associations cultuelles et culturelles de Metz (UACM) a symboliquement posé la première pierre de la futur grande mosquée de Metz ce samedi 15 février 2020.

Rappel des étapes passées et des perspectives avec la première présidente de l'UACM, Djamila El Brahmi, et son successeur Mohamed-Hicham Joudat.