Pour 2021, la Meurthe et Moselle fait le pari du numérique pour le tourisme

En Meurthe et Moselle, le tourisme a chuté de 40% pour la saison 2020. Malgré tout, le département entend relancer son attractivité touristique pour cette nouvelle saison.



La Meurthe et Moselle pourrait bien offrir un bon bol d’air touristique pour ses habitants, dans un contexte où les déplacements restent limités. Patrimoine d’exception, nature préservée, patrimoine gastronomique et évènementiels sont autant d'options pour l'année 2021.



Véronique Facq est Directrice de Meurthe et Moselle Tourisme. Elle présente les nouveautés de la saison 2021, avec notamment le lancement d'un tout nouveau site intert.