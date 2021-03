Pour devenir tous frères – Regard prospectif sur huit ans de pontificat

Qu’est-ce qui rend le message du pape François aussi universel et populaire ?

C’est notamment qu’il est un témoin de ce changement. Il risque sa parole et s’engage sur le terrain, une parole et un engagement en unité, un engagement inspiré et inspirant, mu par la foi et l’amour.

On l’a vu lors de son dernier voyage en Irak, du 5 au 8 mars

Cela a été une visite exceptionnelle pour semer sur cette terre martyrisée depuis tant d’années, « trois graines susceptibles de propulser l’Irak vers son avenir : le respect, l’unité et l’espérance » (Mgr Gollnisch). Meurtris et humiliés depuis quarante ans, les Irakiens ont pu entendre la voix du pape leur dire : « Vous méritez d’être respectés ». Il a défendu aussi l’unité dans un pays rongé par les divisions. Il a lui-même posé un geste très signifiant par la rencontre qu’il a eue avec l’ayatollah Ali al Sistani, une des grandes figures du chiisme musulman : « Il a été si respectueux pendant notre rencontre, je me suis senti honoré » a dit le pape en louant « une personne sage et prudente [...] » avant de lancer, comme un cri du cœur « Cela m’a fait du bien à l’âme, cette rencontre » (La Croix, 9 mars 2021).

Cette rencontre n’est pas sans rappeler celle du 4 février 2019 avec le grand imam d’Al-Azhar.

a rencontre avec le grand imam d’Al-Azhar l’a marquée, elle est prophétique. Elle revient en leitmotiv tout au long de Fratelli tutti (§5, §29, §136, § 192, § 285). Le pape écrit : « La pluralité religieuse est un appel, dans la multiplicité et la différence, à « entrer ensemble, comme une unique famille, dans une arche qui puisse sillonner les mers en tempête du monde : l’arche de la fraternité » « afin de contribuer à créer de nouvelles générations qui portent le bien et la paix et défendent partout le droit des opprimés et des derniers ». Ce message en parole et en acte est porteur d’une espérance folle. Dans Fratelli Tutti dont le titre reprend les mots mêmes de St François d’Assise, la rencontre avec l’imam Al-Tayeb ponctue l’espérance de fraternité mue par l’encyclique Tous frères, en écho à « Tout est lié », déjà souligné dans Laudato Si’ sur l’écologie intégrale (2015) « l’acte 1 d’un appel pour une nouvelle civilisation » avait écrit alors Edgar Morin.

Ce sont là quelques-uns des thèmes majeurs qui seront développés plus largement demain soir, selon dix regards prospectifs sur huit années de pontificat.

