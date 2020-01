Pour faire venir les médecins, la Vendée a décidé de les salariés

Pour faire venir les médecins, le département de la Vendée a décidé de les salariés. Le 1er cabinet de ce type a ouvert ses portes cette semaine.



Offrir aux personnes autistes la possibilité d’avoir un travail comme tout le monde, c’est le but d’un dispositif mise en place par Pole emplois. Et ça marche car un tiers des demandeurs d’emplois a déjà trouvé en poste en un an.



Leurs maisons se fissurent, elles sont invendables mais ni l’Etat ni les assurances ne répondent. Rencontre cette semaine avec Les Oubliés de la canicule 72

Cela fait 149 ans que la Vierge est apparue à Pontmain en Mayenne.Et cela est célébré jusqu’au liban nous dira Isabelle Rupin.



Et puis cela vaut-il le coup d’avoir chaud en buvant son café en terrasse même en hiver au détriment de la planète ?? Nous avons posé la question à des Angevins.