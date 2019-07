Pour Léandre

Une dernière chronique, c’est comme quand on reçoit un césar : ça commence forcément par des remerciements.

Je n’ai jamais reçu de César, David, et je n’en recevrais probablement jamais, mais c’est bien ma dernière chronique que je vous livre ce soir.

Alors merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et votre fidélité ; merci à mon ami Amand, qui représente à lui seul 95 % des retweets de ma prose sur les réseaux sociaux ; merci à vous David, mon sparring partner radiophonique préféré.

Voilà pour la bienséance !

Alors, c’est vrai, David, je vais profiter de ces ultimes minutes sur RCF Anjou pour vous parler d’un jeune angevin que j’ai eu la chance de rencontrer.

Il s’appelle Léandre. Léandre a une dizaine d’années, il aime le sport et le football ; il adore le SCO et le PSG.

Comme tous les gamins de son âge, il veut profiter de la vie, et il a bien raison.

Il y a deux ans, une saloperie a commencé à le ronger de l’intérieur, avec toutes les conséquences pour lui et sa famille que je vous laisse imaginer.

Un soir de novembre 2017, Léandre et moi nous sommes retrouvés au stade Raymond-Kopa pour voir Angers SCO se faire étriller par le PSG.

Plus que le score – 5-0 pour les Parisiens – je me souviens des dernières marches de ce trop long escalier, de cette montée abrupte qu’il a finie dans mes bras parce que trop faible.

Quelques heures plus tôt, il était encore au CHU où il terminait un protocole médical particulièrement lourd, un de plus. Ce n’était pas le courage qui lui manquait, simplement quelques forces...

Ce samedi après-midi, je suis sûr que Léandre a pu oublier quelques instants son lit d’hôpital et les infirmières à son chevet. Je l’ai vu dans ses yeux, même si cette heure trente de match fut éprouvante pour lui.

Aujourd’hui, Léandre se porte à merveille. Il reprend petit à petit le cours d’une vie normale, avec l’envie de rattraper le temps perdu.

Je sais qu’il y arrivera tellement sa volonté est grande, tellement sa volonté lui a permis de lutter contre la maladie, de la vaincre.

J’admire son courage et souvent je me pose la question de savoir si j’aurais eu le même.

Bien entendu, David, ce n’est pas le sport qui a sauvé Léandre.

Ce qui l’a sauvé, c’est le savoir précieux des médecins, c’est l’amour de sa mère, c’est la présence de sa sœur, c’est la visite de ses copains.

Mais je me dis que d’aller au stade ce soir-là – et d’y retourner par la suite – a peut-être permis aussi à Léandre de s’accrocher un peu plus, d’y puiser des forces, et donc d’y trouver la volonté de se battre.

Finalement, de croire qu’il y a quelque chose de vivant derrière la maladie.

Comme dans le sport, tout est affaire de combat, surtout quand, à l’aube votre existence, on vous met à l’épreuve de la mort.

Alors, Léandre, elle est pas belle la vie ?