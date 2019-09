Pour les journées du patrimoine, l'UEPAL ouvre son patrimonial au public

Les journées du patrimoine s'invitent à l'UEPAL. L'occasion de découvrir une richesse insoupçonnée de la médiathèque protestante, celle du Fonds de la salle Peter.



Le fonds ancien du Chapitre de St-Thomas constitué d'incunables, de livres des XVIe et XVIIe siècles ayant échappé au grand incendie de 1870, certains entreposés dans la superbe salle Peter, ornée de boiseries typiques d'un décor de cinéma et ouverte au public pour le week-end.



Visite en avant-première avec Jérémy Kohler, bibliothécaire en charge de ce fonds.



Visites guidées gratuites le samedi à 14h, 15h, 16h et 17h ; le dimanche à 11h, 13h, 14h, 15h et 16h. Inscriptions sur place.



Pour plus d'informations : accueil@mediathequeprotestante.fr