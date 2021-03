Pour répondre aux questions des jeunes, le BIJ se lance sur Twitch

Depuis quelques semaines, le Bureau information jeunesse de l’Orne a investi l'application Twitch. Deux émissions, « Let’s talk and play » et « Le Chatting Club », sont proposées.



Une manière d'aller à la rencontre des jeunes et de répondre à leur questionnement, comme l'explique Océane NIOBEY, animatrice webmédias et infographiste au BIJ de l'Orne. Un objectif que nécessite de s'adapter continuellement aux nouveaux réseaux de communication comme Twitch ou Discord.



Le Bij 61 est aussi en direct sur Twitch tous les jeudis, de 11 h à 12 h, pour un rendez-vous consacré aux jeux vidéo. Pour participer, il faut se connecter sur la chaîne Twitch du Bureau Information Jeunesse de l’Orne.