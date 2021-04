Pourquoi Cannes est-elle en avance sur la vaccination ?

Cannes vaccine. Et elle s'organise vite. Voilà un premier indice qui indique pourquoi la ville a ouvert la semaine dernière la vaccination aux plus de 50 ans sans comorbidités. Dominique Aude-Lasset directrice générale adjointe des services à la ville de Cannes et médecin nous prévient d'entrée: "le public prioritaire reste prioritaire". Pas besoin de le prouver, dans la salle du Palais des Festivals, beaucoup de cheveux blancs et quelques volontaires âgés de 50 à 55 ans. "S'il y a quelqu'un de 72 ans, nous la prendrons prioritairement".

"J'ai envie de prendre ma mère dans mes bras"

"Il faut vacciner ceux qui travaillent, qui ont des interactions sociales" explique Dominique Aude-Lasset qui appuie que "70% des 75 ans et plus à Cannes sont vaccinés" et l'on parle là que de volontaires. Il y a manifestement un engouement. Laurence, 53 ans, n'a pas hésité. Ici, on ne parle pas de thromboses, on ne rêve que "de prendre (notre) mère dans les bras". Un tiers des habitants de Cannes ont reçu leur première dose.

Autre facteur d'avance: à Cannes, pas de doses dans les frigos le soir: la ville a la stratégie de vacciner au maximum quitte à appeler des volontaires s'il y a des désistements. Et puis il y a les métiers dits prioritaires: plus d'un millier de professeurs, policiers, personnels d'aide à la petite enfance se sont fait vacciner.