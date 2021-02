Pourquoi l'aéroport de Caen résiste-t-il mieux à la crise que les autres ?

L'année 2020 signe une chute historique du traffic aérien en France : -70%. La pandémie mondiale en est la cause. Pour le principal aéroport normand, Caen-Carpiquet, c'est l'heure du bilan après cette année inédite. Premier résultat, la baisse de fréquentation est plus contenue que celle d'autres aéroports du pays. Autre point positif, deux nouvelles lignes entrent en service : Caen-Nice et Caen-Montpellier. Pourquoi les normands s'en sortent-ils mieux ? Notre invité est Michel Collin, président de la SAS Aéroport Caen Normandie.