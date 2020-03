« Poursuivons notre mission au nom du Christ". Quête diocésaine 2020 en Moselle

C'est le thème de la quête diocésaine 2020, qui était lancée officiellement dimanche 8 mars 2020.



En participant à la quête diocésaine, vous permettez à l'Eglise de Moselle de faire vivre la pastorale diocésaine, en soutenant les mouvements, aumôneries, et associations, dont RCF Jerico Moselle. L'évêque de Metz Mgr. Jean-Christophe LAGLEIZE remercie tous les donateurs, et rappelle que si en Moselle les prêtres et animateurs laics en pastorale sont rémunérés par l'Etat, la quête diocésaine reste indispensable pour développer une présence d'église au plus près des mosellans.

3 questions à Mgr. Jean-Christophe LAGLEIZE, évêque du diocèse de Metz, joint à l'abbaye de Citeaux par Marc TAILLEBOIS.



En 2019, la quête diocésaine a permis de collecter 342 783€, c'est un peu plus qu'en 2018. Les dons sont toujours déductibles de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Les chèques sont à adresser à l'Evêché de Metz, 15 Place Sainte-Glossinde. Ou par internet, don rapide et sécurisé, metz.catholique.fr/