Pr Camus:Nous n'aurons pas de vaccin à l'automne mais peut être des médicaments

Avec la reprise progressive de l'activité, et la vie aussi qui a repris dans les rues, les terrasses de café, etc, on pourrait avoir le sentiment que l'épidémie est derrière nous. Qu'en est-il réellement? Elise Le Mer fait le point avec son invité, l'épidémiologiste de l'Institut Pasteur de Lille, le professeur Daniel Camus.