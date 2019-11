Précarité étudiante, Citad'elles, 30 ans du Vendée Globe, entrée dans l'Avent

Les étudiants étaient dans la rue cette semaine pour dénoncer la précarité qui les touche pour beaucoup. 20 % d’entre eux sont sous le seuil de pauvreté. Nous sommes allés à leur rencontre à Angers.



Nous nous pencherons aussi sur une initiative nantaise : l’ouverture de Citad’elles, un centre unique en France pour accueillir les femmes victimes de violences et leurs enfants. Situé sur l’île de Nantes, Citad’elles se veut d’abord un refuge ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.



La rencontre de la semaine nous entrainera en Vendée… à la rencontre d’un skipper Jean Luc Van Den Heede qui était au départ du tout premier Vendée Globe. C’était il y a 30ans, le 26 novembre 1989.



Ce dimanche marquera l’entrée le temps de l’avent, un temps de préparation intérieure à la venue du christ parmi les hommes et nous partirons en Sarthe pour découvrir comment se vit ce temps au sein de la pastorale des migrants de la Sarthe



Et enfin, nous partirons en Mayenne, pour découvrir une belle initiative en cette période de préparation de Noël. Alors que le marketing et la surconsommation ont perverti la tradition du calendrier de l’Avent, des habitants du quartier de Bourny à Laval ont décidé de créer un calendrier de l’Avent original : derrière chaque fenêtre il y aura des habitants du quartier.