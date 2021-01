Cette semaine focus sur l'association tourangelle Precious Plastic Touraine Val de Loire qui a pour objectif de reycler les déchets plastiques afin de s'en servir pour fabriquer des objets design, le tout en circuit court.

Pour en parler nous recevons son président: Christophe Lejarre.

A l'origine, Christophe Lejarre, père de famille, avait cette envie de recycler les jouets de ses enfants, des jouets en plastique qui finissent par être oubliés dans un coin ou par être abimés et jetés.

Le concept hollandais Precious Plastic lui met à disposition gratuitement des outils pour recycler le plastique. Conquis, il rejoint leur communauté et se donne pour mission de développer ce concept en Touraine, et plus largement, en France.

preciousplastictouraine.fr