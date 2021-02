Prégnance des écrans : "être dans le virtuel, nous fait oublier nos cinq sens!"

La psychologue vendéenne Pia Dommergue est psycho praticienne de la méthode Vittoz. Des exercices psychosensoriels fondés sur la redécouverte de nos cinq sens, qui a été élaborée il y a cent ans par le médecin suisse Roger Vittoz. Peu de psychologues la pratiquent dans la région et pourtant elle offre des résultats très probants contre le stress, pour favoriser la concentration, et peut-être même la contemplation. Les exercices Vittoz permettent aussi de se rééquilibrer face à la virtualité des écrans et à l’omniprésence du mental qui en découle. Grégoire Moreau l’a rencontrée.