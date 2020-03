Premier jour de confinement à cause du Coronavirus

Depuis l'annonce du Président de la République hier soir à 20h, notre modèle de fonctionnement quotidien a encore changé ce matin. Pour son travail, Elric Huguet du Lorin voyage habituellement en train entre Blois et Tours. Récit dans votre journal.



Du positif dans ce contexte morose... de la solidarité. Un fleuriste de St-Gervais la forêt, contraint de fermer boutique à cause du coronavirus, a décidé d'offrir ses fleurs à des EHPAD... Pour égayer le quotidien des résidents



Seule bonne nouvelle, le ciel est dégagé et nous avons du soleil. Les températures remontent et atteindront presque les 20 degrés.