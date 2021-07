Première visite dans la cathédrale de Nantes depuis l'incendie il y a un an

Il y a un peu moins d'un an, la cathédrale St Pierre et St Paul de Nantes était victime d'un incendie. Il a détruit le grand orgue du XVIIème siècle, la verrière et endommagé l'édifice à plusieurs endroits.

La pollution au plomb suite au sinistre ralentit les travaux de restauration. La décontamination complète est prévue en janvier prochain. La réouverture partielle de l'édifice devrait avoir lieu à la fin de l'année prochaine ou début 2023.

Antony Torzec a pu visiter cette cathédrale de Nantes en restauration avec Valérie Gaudard, conservatrice régionale des monuments historiques.