Prendre sa part au service de la mission

C'est par uine très belle nouvelle que nous avons ouvert cette semaine, en parlant de Robert Schuman et de sa déclaration comme vénérable. Puis nous avons évoqué l'accompagnement des animateurs et animatrices laiques en pastorale, et nous avons clos cette semaine en compagnie de Soeur Jacqueline Jespère, religieuse de la Providence de Peltre.