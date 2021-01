Ce vendredi 1er janvier, comme chaque année à la même date, c’était la journée mondiale de la paix, une journée initiée en 1968 par l’église catholique en faveur de la paix dans le monde.



Cette année, cette journée a pour thème “Prendre soin de l’autre, un chemin vers la paix”. A cette occasion, frère Emile de Taizé livre comme source d'inspiration un extrait d'un sermon de saint Augustin :



“J'ôterai ce qui vous couvrait les yeux, je guérirai les meurtrissures de vos épaules. Mais en vous déchargeant, je n'oublierai pas de vous charger; je vous ôterai les fardeaux qui accablent et je les remplacerai par les fardeaux qui soulagent. (...),Ce fardeau n'est pas un poids qui charge, ce sont des ailes qui soulèvent. Les ailes de l'oiseau ne sont-elles pas aussi un fardeau? Et que dire de ces ailes? Si l'oiseau les porte, elles le portent aussi. Il les porte à terre et elles le portent au ciel. Serait-ce avoir pitié de l'oiseau que de dire : Ce pauvre petit est chargé du poids de ses ailes, je vais l'en décharger ? En voulant le secourir, ne l'as-tu pas condamné à rester à terre? Reçois donc ces ailes de l’amour , porte ces ailes qui t'assureront la paix. Voilà le fardeau du Christ.”