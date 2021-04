Prépa Mariage à Eyguières: "Redonner ce qu'on nous a donné"

Rencontre avec Pascaline et Florian qui habitent avec leurs enfants au presbytère d’ Eyguières.

Ils témoignent au micro de Dialogue RCF, de leur rencontre, de leur mariage à l’Eglise et de leur vie de couple.

Des moments importants de leur vie où ils ont pu expérimenter la fraternité et l’accueil.

Cela leur a donné envie à leur tour de préparer des couples au mariage.

Ensemble nous partageons également sur l'encyclique "la joie de l'amour",l'évangile, la prière et tout ce qui fait particulièrement écho dans leur vie quotidienne.