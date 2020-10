Présentation de deux spectacles avec le Théâtre dans les Vignes

Au menu de cette émission, 2 spectacles dans Le Théâtre Dans Les Vignes, avec des partenariats, La Claranda, le 23 octobre et Le Fonds de soutien à la création contemporaine en Occitanie (FONDOC), le 6 novembre.

Présentation aussi d'un stage de théâtre, les 31 octobre et 1 novembre, au micro, Juliette Mahut, chargée des relations publics et de la communication et assistante à la programmation.