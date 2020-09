Présentation générale de l'émission

Tout le monde parle d'environnement, un sujet à priori simple, consensuel et fédérateur. Mais parlons-nous bien tous de la même chose? Avons-nus tous les mêmes attentes? Sommes-nous prêts à accepter des vérités autres et parfois dérangeantes?

Si on en croit l'âpreté des débats, y compris au plan politique, il faut croire que non. Alors, comment y voir un peu plus clair?