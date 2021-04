Présentation par Fabrice Fauci des activités de l'atelier Canopé de l'Aude

Avec Fabrice Fauci, son directeur, nous abordons le fonctionnement d'un atelier Canopé, qui s'est fortement developper depuis le premier confinement avec l'enjeu de l'inclusion numérique.

En deuxième partie d'émission, présentation du 5e "Printemps de l'Education aux médias et à l'information" du 7 au 17 avril 2021, avec comme thème « Algorithmes et big data : notre information sous influence ? » et celui-ci se déroule totalement en ligne.