Invité : Raphaël Musseau, docteur en écologie et directeur de l’institut de recherches “Biosphère Environnement”

Les zones humides, par les propriétés de leurs sols, sont capables de retenir les excédents d’eau de pluie. Les préserver permet notamment de limiter le phénomène de crues, de plus en plus fréquent. Les dangers qui pèsent sur les zones humides sont principalement les constructions humaines avec l’artificialisation des sols et le réchauffement climatique qui bouleverse les écosystèmes