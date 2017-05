PrÃ©sidentielle: les positions diverses de lâ€™Ã©piscopat franÃ§ais

Durant l’entre deux-tours, l’épiscopat n’a pas souhaité donner de consigne de vote. Il a préféré rappeler des points d’attention et de discernement.

C’est notamment la ligne suivie par le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux. "Je pense qu’il n’est pas dans la mission de l’évêque, et de l’Eglise, d’appuyer une candidature particulière. L’Eglise n’a pas à être une force d’appoint dans une campagne politique. Par contre elle a un rôle à jouer. C’est d’aider au discernement dans l’étude des programmes et le choix d’un candidat".

Si cette absence de consignes de vote a été relayée par bon nombre d’évêques. Certains affirment de manière plus explicite qu’il faut faire barrage au Front National, quand d’autres prônent l’abstention. C’est le cas de Mgr Dominique Rey, l’évêque de Fréjus-Toulon. "Si en conscience nous trouvons que les choix sont particulièrement mauvais, on peut s’abstenir de voter. Tout un chacun a le droit de voter mais avec sa conscience, aidé par la vertu de prudence. Un catholique n’est pas un militant embrigadé" explique-t-il notamment dans une vidéo publiée sur Internet.

Des positions très diverses. Mgr Pascalt Wintzer, évêque de Poitiers, estime pour sa part que la mission d’un évêque c’est de faire l’unité dans sa communauté chrétienne. Prendre parti, c’est risqué, mais il a choisi de prendre ce risque en affichant clairement la couleur de son vote, en faveur d’Emmanuel Macron. "Je ne me suis pas exprimé dans une liturgie, ce n’est pas le lieu. Je me suis exprimé sur Twitter et dans les médias. Il est de mon devoir de dire cela, car j’estime que le Front National n’est pas un parti comme les autres" a-t-il notamment déclaré.

Mgr Georges Pontier, président de la Conférence des Evêques de France, n’a pas empêché les prélats de s’exprimer en leur nom. Cela dit, il a cru bon de rappeler cette semaine que le rôle de l’Eglise n’est pas de prendre parti pour l’un ou l’autre des candidats, mais de rappeler à chaque électeur ce que notre foi nous invite à prendre en compte.