PrÃ©sidentielle, l'Europe dans le programme des candidats

Les deux candidats au 2e tour ont deux programmes bien différents en matière de politique européenne. Décryptage des propositions de Marine Le Pen et Emmanuel Macron.



Sortie de l'euro et de l'espace Shengen

Marine Le Pen souhaite négocier à Bruxelles une sortie de l’euro et de l’espace Shengen. La candidate du Front National veut ensuite laisser les Français décider d'une sortie de l’Union Européenne. Emmanuel Macron veut une Europe qui développe les emplois et l’économie, avec un budget de la zone euro. Il propose la mise en place de conventions citoyennes dans toute l’Europe pour redonner un sens au projet européen.

Le libre échange

Si Marine Le Pen veut refuser les traités de libre-échange. Elle compte développer les circuits courts de la production à la consommation en réorganisation les filières. Emmanuel Macron défend de son côté le CETA et n’est donc pas opposé aux traités de libre échange. Il propose en revanche de lutter contre les arrangements fiscaux entre États et entreprises multinationales et de réserver l’accès aux marchés publics européens aux entreprises qui localisent au moins la moitié de leur production en Europe dans le cadre d’un Buy European Act.



Le sort de la PAC

Marine Le Pen propose de transformer la politique Agricole Commune en politique Agricole Française, avec pour objectifs de sauver et soutenir le modèle français des exploitations familiales. Pour Emmanuel Macron, renégocier, ou sortir de la PAC n’apparaît pas comme une priorité. Il met plutôt en avant la protection en matière de défense avec la mise en place avec l’Allemagne d’une Europe de la défense associant les pays volontaires. Pour financer tout ça, il souhaite la création d’un fond européen de défense qui financera des équipements militaires communs (comme les drones européens) et un Quartier Général européen permanent.

