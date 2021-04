PressClub : Pâques et confinement, gestion de crise et quelques bonnes nouvelles !

Comme tous les jeudis, Étienne Pépin revient sur les grands sujets de la semaine dans le PressClub. Il est aujourd'hui entouré de deux confrères pour décrypter les sujets qui ont marqué ces derniers jours. Loup Besmond de Senneville est correspondant de La Croix à Rome et Samuel Pruvot, rédacteur en chef actualité de Famille Chrétienne.



Une fête de Pâques confinée

Nous sommes en pleine octave de Pâques. Pour la deuxième année consécutive, les chrétiens ont vécu ce temps fort de l'année liturgique confinés. L'Église a dû, une nouvelle fois, s'adapter aux conditions limitées que donnent la crise sanitaire. Entre créativité, innovations, adaptation, les fidèles et les paroisses ont, malgré la situation, vécu ce temps Pascal avec joie. Quelques exemples concrets pour comprendre comment l'Église s'adapte à la pandémie.

Un nouveau confinement pour endiguer une crise sanitaire qui semble interminable

École à la maison, campagne de vaccination, vacances avancées, encore une fois les français doivent faire face à confinement, le troisième depuis le début de la pandémie. Alors qu'on pensait que la deuxième vague était la dernière, la troisième, que l'on vit actuellement, semble tout aussi sévère. Commerces, écoles, entreprises, la gestion de la crise semble ingérable, comment le gouvernement répond-il à cela ?



De bonnes nouvelles !

Pour finir sur une note pleine d'espérance, Etienne Pépin et ses confrères journalistes nous donnent de bonnes nouvelles pour lutter contre le marasme ambiant. En effet, la vaccination de mille personnes pauvres et sans-abris a été effectuée par le Vatican. Enfin, on parle également du Congrés mission qui aura lieu le 1,2 et 3 octobre 2021 en région pour sa septième édition.