Presse club

RETRAITES : vers la fin du mouvement?

Au lendemain de la 6ème journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, après six semaines de conflit, on constate que le taux de grévistes à la RATP et à la SNCF est en baisse. Du côté du gouvernement, on s’impatiente comme en témoigne cette sortie du premier ministre Edouard Philippe estimant que la grève était "sans issue" et n'avait "que trop duré". Les syndicats les plus opposés à cette réforme, CGT en tête, ne l’entendent pas de cette oreille, indiquant que ceux qui sont dans le "camp du refus", ce ne sont pas les syndicalistes, mais "les responsables du gouvernement qui refusent de prendre en considération la moindre revendication".

L'inSEE Publie son bilan démographique

La France dépasse désormais les 67 millions d’habitants. C'est ce que nous apprend le bilan démographique 2019 publié mardi par l’INSEE. Par rapport à 2018, la hausse est de 0,3 %. Dans le détail, on observe que le solde naturel, c’est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès baisse un peu plus chaque année. En effet, le taux de naissances fléchit (même s'il s'est stabilisé en 2019) tandis que celui des décès augmente.

un livre sur le célibat sacerdotal au coeur d'une polémique

La publication d’un ouvrage sur la défensedu célibat sacerdotal du cardinal Sarah : "des profondeurs de nos cœurs" a fait polémique cette semaine suscitant l’émotion des catholiques. Pourquoi ? En raison de la contribution du pape émérite Benoit XVI au livre, alors que ce dernier nous avait plutôt habitué à une sorte de réserve. Alors certes, si l’argument du cardinal est d’évoquer, en toute obéissance filiale au pape François, la valeur du célibat des prêtres, on pourrait tout de même se demander si la publication de cet essai n'aurait pas pour but, en réalité, de combattre la possibilité d’ordonner prêtre des hommes mariés en Amazonie telle qu’elle a été évoquée lors du dernier Synode.

LE financement du pacte de vert de la Commission européenne

1.000 milliards d’euros sur 10 ans, c’est l’investissement prévu pour financer le pacte vert pour le climat. Les détails ont été donnés mardi à Strasbourg par la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L’objectif est de mettre en œuvre l’accord de Paris sur le climat en visant la neutralité carbone d’ici à 2050. Parmi les moyens évoqués, un "fonds de transition juste" qui iconcernerait les pays les plus dépendants aux énergies fossiles.