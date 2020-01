Presse club

Le chômage recule en France

Avec - 3,3 points enregistrés par Pôle Emploi, la France connait sa plus forte baisse depuis la crise économique de 2008. Ce recul du chômage concerne, avec des variantes, toutes les catégories d’âges, de sexe, ou d’ancienneté dans la recherche d’emploi. Ces chiffres encourageants ont poussé le ministre de l’économie, Bruno Le Maire à afficher son ambition : celle du plein emploi d’ici les 5 années à venir. Lundi, Emmanuel Macron avait rappelé l’objectif d’arriver à 7 % de chômage en 2022.



Brexit day : les anglais disent au revoir à l'UE

Après 3 ans et demi de difficiles tractations, c’est officiellement ce vendredi 31 janvier à 23h, que le Royaume Uni quittera l’Union européenne. Cela ne signifie pas pour autant, que le Brexit se concrétisera immédiatement dans les faits. A partir d’aujourd’hui s’ouvre en réalité une période de transition de 11 mois durant lesquels des négociations auront lieu entre Londres et Bruxelles. Sauf report, le Brexit prendra officiellement effet le 31 décembre 2020, date à laquelle le Royaume-Uni quittera à la fois le marché unique européen et l'union douanière.



coronavirus : une craine mondiale

L'épidémie vient d'être qualifée par l'OMS "d’urgence de santé publique de portée internationale". SI le bilan se modifie de jour en jour, il est en Chine d’au moins 9000 cas de et plus de 200 morts. Dans le reste de l’Asie, en Europe, aux Etats-Unis et en Australie, quelques cas déclarés bien qu’isolés sont pris au sérieux par les autorités sanitaires. Ce virus qui affecte les voies respiratoires appartient à la même famille que le SRAS mais est toutefois considéré par le Centre chinois de contrôle et prévention des maladies, comme 'moins puissant" quoique plus contagieux que ce dernier.



Le plan de paix unilatéral de trump au proche-Orient

" Je pense que (ce plan) a une chance" de favoriser la paix" a déclaré Donald Trump mardi à la Maison Blanche. S'il s’inscrit dans une solution à deux Etats, il est en réalité clairement en faveur de la politique israélienne du gouvernement Netanyahou, tant les concessions demandées au Palestiniens sont importantes. Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a indiqué dans une lettre envoyée au premier ministre israélien que l'acceptation par Israël du plan de paix américain signifie la "mort possible" des accords d'Oslo.