Prêtre et médecin, un trait d'union pour la vie

Les Pères Lionel Castanier et François Buet ont un parcours de vie atypique.



A la fois prêtre et médecin, ils se battent pour la vie en blouse blanche et pour la vie éternelle en col romain, illustrant cette parole de l’évangile selon Saint Jean : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance ».



Mais comment s’articulent ces 2 réalités dans leur vie? Comment la réalité du soignant du corps rejoint-elle celle du soignant de l’âme?

Comment abordent-ils ces 2 vocations à l’heure de la pandémie?



Ils nous livrent leur regard sur leur quotidien et sur cette crise que nous traversons.