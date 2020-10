Prêtres pédophiles : le diocèse de Vendée se repent publiquement

A la une de cet hebdo région : le 23 octobre prochain, le diocèse de Vendée fera acte de repentance publique devant les victimes de prêtres pédophiles. Un acte fort de la part de Mgr François Jacolin, évêque de Luçon qui a été annoncé jeudi.



La disparition progressive des commerces de proximité est une réalité depuis plus de trente ans et un véritable enjeu pour la survie de nos villages ruraux sur lequel Vincent Chabault, sociologue, s’est penché dans son livre : éloge du magasin face à l’amazonisation.



La Région des Pays de la Loire vient de créer son propre Giec, à l’image de celui qui existe au niveau mondial. Son but est d’évaluer l'impact du changement climatique, à l'échelle régionale. Il rassemble une vingtaine de scientifiques de plusieurs disciplines, dirigés par la scientifique Virginie Raisson-Victor.



Ce samedi sera célébré la journée mondiale du refus de la misère. Une journée initiée en 1987 par le prêtre angevin Joseph Wresinski, fondateur de l’association ATD Quart-monde, dont le but est de faire entendre la voix des personnes en situation d'extrême pauvreté.



Et enfin, Connaissez-vous le panier artistique ? C’est ce que propose un collectif sarthois composés d’d’acteurs, metteurs en scène et de techniciens qui se sont rassemblés rapidement après le début du confinement pour trouver le moyen de continuer de travailler.