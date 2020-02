Prévenons l'isolement des ainés

Bernard Clermont s'intéresse à l'isolement des ainés et pour en parler, il reçoit dans cette émission :



- Annie Renaud-Tho ancienne aide-soignante et qui vient de créer Annie'M qui propose des activités pour rassembler et créer du lien.

Vous pouvez la contacter au 06 64 16 80 63 ou par mail : anniem.renaud-tho@outlook.com

- Rémi Coudron, président d'ASSIA Réseau UNA. qui depuis plus de 30 ans dans le Pays de Rennes voit son développement guidé par une volonté ferme et constante d’apporter une réponse aux besoins et attentes des personnes fragilisées au travers de prestations de qualité avec des professionnels compétents et reconnus.



http://www.una.fr/accueil.html