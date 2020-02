Prévention spécialisée : lutter contre la marginalisation des jeunes nivernais

Le Conseil départemental lance un dispositif de prévention spécialisée visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion et/ou la promotion sociale des jeunes et des familles.

Pour ce faire, une convention d'objectifs et de moyens entre le Département et l'association PAGODE, a été signée en décembre dernier. cette convention rentre dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

Dans un premier temps, le dispositif sera en application sur deux quartiers de la ville de Nevers avant un développement au reste du département nivernais. Renseignements www.nievre.fr