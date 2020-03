Prisons confinées, le regard d’un aumônier - Xavier Guilloteau

Invité : Xavier Guillotteau, aumônier catholique de la prison de Poitiers-Vivonne



Pour protéger les détenus les prisons sont confinées, les parloirs interdits, associations et aumôneries privées d’accès. Quel regard un aumônier de prison porte-t-il sur cette situation?



Pour aider l’aumônerie de la prison à envoyer du courrier au détenu pour garder un lien pendant cette période de confinement, merci d’envoyer vos timbres postes à l’adresse “Aumônerie des prisons, 36 boulevard Anatole France, 86000 Poitiers”





Journal régional (Par Denis Charbonnier)





Chroniques :

Regard éditorial : Mais quand allons-nous en finir avec nos élections municipales? (Par Dominique Breillat)



Livres : "Molly N" de Sophie Carquain aux éditions Charleston (Par Nicole Raymond)



Environnement : Climat et aides publiques à la relance économique (Par Martine Laplante)



Voyage : Pau, capitale de la Navarre, poste avancé des Pyrénées (Par Jean-Luc Pozzo)





Chanson :

Bigflo et Oli / Dommage