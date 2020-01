Privas: Théatre, clap de fin pour Dominique Lardenois

Dominique Lardenois n'est plus directeur du théâtre de Privas en 2020 depuis le 1er janvier.Ce n'est qu'un au revoir... La compagnie Lardenois et Cie continue son aventure en Ardèche et en Europe! Dominique évoque l'arrivée en 2003 avec Élisabeth Macoco et l'installation du théâtre hors les murs cette année à Flaviac