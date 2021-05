Procession des Saintes-Maries-de-la-Mer annulée: mobilisation de la gendarmerie

Le pèlerinage des gitans aux Saintes-Maries-de-la-Mer est un événement incontournable. Chaque année, il rassemble plusieurs milliers de gitans venus de l’Europe entière sur plusieurs jours. Mais cette année encore, circulation du covid oblige, les rassemblements ne sont pas autorisés sur la commune. Pour ce qui est du côté religieux, les offices seront diffusés en ligne sur internet pour permettre aux croyants de garder le lien avec Sainte Sara.

Un important dispositif et des règles strictes

Concrètement, la circulation et le stationnement de tout véhicule habitable de types caravane, camping-car, fourgon habitable sont interdits sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer du 19 au 26 mai. Les aires de stationnement de la commune seront fermées aux véhicules concernés. La gendarmerie a pris toutes les dispositions pour éviter un afflux de pélerins qui ne seraient pas au courant de cette interdiction. La gendarmerie d'Arles explique avoir fait "une communication par le biais des représentants des gens du voyage".

Le capitaine Joffre de la gendarmerie d'Arles:

Le marché forain lui non plus n'aura pas lieu. L’église des Saintes-Maries-de-la-Mer est fermée jusqu'au 26 mai. "Ce sera faites demi-tour et repartez" explique la gendarmerie qui rappelle qu'en cas d'obstination, il y aura sanction.