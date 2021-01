Professeur Philippe Scherpereel: "refuser la vaccination est une faute éthique"

Philippe Scherpereel, ancien professeur à la Faculté de Médecine de Lille, a été chef de Département d’Anesthésie Réanimation au centre hospitalier universitaire de Lille. Il est aujourd’hui médecin médiateur et s’intéresse à l’histoire de la médecine et à la philosophie. L’occasion de prendre un peu de hauteur sur la crise sanitaire que nous traversons et de retenir les enseignements de l’histoire.