professeur Vivien, institut Blood and Brain

Des recherches dédiées au sang et au cerveau, c'est le projet du tout nouvel institut "Blood and Brain" crée à Caen. Pour nous le présenter, son directeur, Denis Vivien, est au micro de Valentin Longuet. Le professeur, chercheur en neurosciences et spécialiste de l'accident vasculaire cérébral (AVC), nous explique ce que ce nouvel institut va apporter à la recherche ainsi que les mythes entourant cet organe.