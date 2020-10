Professionnels du spectacle/Militants de l'environnement. Une semaine de luttes

Professionnels du spectacles, musiciens, comédiens, régisseurs… Ils ont manifesté leur colère et leur incompréhension lundi contre les restrictions qui touchent leur secteur d’activité. Témoignage avec Amélie Mahieu et François Caccivio !



On parle aussi de « la Dernière fête avant la fin du monde » avec Laurence Barras de la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités. Un événement organisé à la Gare Lille Saint Sauveur sous la double bannière du pouvoir des femmes et des imaginaires…