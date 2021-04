Projet de plan d'action pour un chauffage au bois domestique performant

Présenté dans le cadre des consultations publiques du ministère de la Transition écologique, le plan d’action chauffage au bois vise à réduire de 50% entre 2020 et 2030 la pollution atmosphérique en favorisant l’utilisation d’équipements performants et de combustible de qualité. Il comprend 11 mesures réparties sur 6 axes : sensibiliser le grand public à l’impact sur la qualité de l’air du chauffage au bois avec des appareils peu performants, renforcer et simplifier les dispositifs d’accompagnement pour accélérer le renouvellement des appareils de chauffage au bois, améliorer la performance des nouveaux équipements de chauffage au bois, promouvoir l’utilisation d’un combustible de qualité, encadrer le chauffage au bois dans chaque zone PPA et améliorer les connaissances sur l’impact sanitaire des particules issues de la combustion du bois.