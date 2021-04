Promenade, communication et transmission au coeur du protestantisme de Moselle

Chemin Faisant, c'est l’émission qui invite, le premier lundi de chaque mois les paroisses protestantes de Moselle à venir partager leur actualité.



Nous avons le plaisir d’accueillir Pierre Bronn qui nous invitera à la promenade du côté de Courcelles. Michelle Larchez a contacté Patricia Rohner Hégé, la directrice de la Médiathèque protestante de l’UEPAL, qui partage son travail et sa passion. Elle donne également la parole à Gloria et Hélène-Catherine, stagiaires à l’UEPAL dans cette période difficile pour les jeunes qui découvrent la vie active.

